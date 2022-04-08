***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CEMAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.04.2022 tarihinde yayınlanan açıklamamızın aynısı olup, ilgili şirketler alanında çemaş seçilerek yeniden yayınlanmaktadır.Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. (Işıklar İnşaat Malzemeleri) 06.04.2022 tarihindeBorsa İstanbul A.Ş.'den 42.963.486,70 TL bedelle 35.000.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS) hissesisatın almıştır.Yapılan satın alma sonunda Işıklar İnşaat Malzemeleri'nin Çemaş sermayesindeki payı % 4,42olmuştur.Şirketimizin CEMAS'taki % 5,08 iştirak oranı ile birlikte CEMAS'ta konsolide iştirakimiz % 9,5'a yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017802BIST