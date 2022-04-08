***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2022 11:34
***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.04.2022 tarihinde yayınlanan açıklamamızın aynısı olup, ilgili şirketler alanında çemaş seçilerek yeniden yayınlanmaktadır.
Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. (Işıklar İnşaat Malzemeleri) 06.04.2022 tarihinde
Borsa İstanbul A.Ş.'den 42.963.486,70 TL bedelle 35.000.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS) hissesi
satın almıştır.Yapılan satın alma sonunda Işıklar İnşaat Malzemeleri'nin Çemaş sermayesindeki payı % 4,42
olmuştur.
Şirketimizin CEMAS'taki % 5,08 iştirak oranı ile birlikte CEMAS'ta konsolide iştirakimiz % 9,5'a yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017802
BIST
11:592.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 32,00
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.378
En Düşük
2.361
11:5914,7553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0183
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
11:5916,0457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 16,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0671
En Düşük
15,9947
11:59916,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,20
|Açılış
|: 916,15
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler11:57
|MZHLD
|34,12
|2.738.438
|% 9,99
|
|CASA
|133,30
|638.907
|% 9,98
|
|IHAAS
|13,79
|17.581.125
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|19.773.380
|% 9,95
|
|VKGYO
|2,22
|52.821.112
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|3.193.744
|% -9,78
|
|PSDTC
|29,28
|10.477.335
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|10.477.335
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|10.477.335
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|10.477.335
|% -4,06
|
|GARAN
|13,14
|3.043.109.678
|% 4,20
|
|THYAO
|35,54
|1.102.871.927
|% -0,22
|
|ASELS
|26,58
|989.571.289
|% 1,84
|
|AKBNK
|8,37
|909.897.622
|% 4,10
|
|PETKM
|9,88
|833.484.750
|% -1,50
|
|EKGYO
|2,64
|794.635.189
|% 3,13
|
|GARAN
|13,14
|3.043.109.678
|% 4,20
|
|YKBNK
|4,54
|792.166.093
|% 3,42
|
|ODAS
|2,19
|366.256.800
|% 3,79
|
|AKBNK
|8,37
|909.897.622
|% 4,10
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7484
|14,7549
|% 0,12
|
|Euro
|16,0378
|16,0529
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,1799
|19,2761
|% -0,12
|
|Frank
|15,7092
|15,8039
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9212
|3,9409
|% 0,14
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,01
|
|Altın Gr.
|916
|916
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,58
|