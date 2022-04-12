***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2022 09:31
***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [CEMAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. (Işıklar İnşaat Malzemeleri) 11.04.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'den 6.054.343, 29 TL bedelle 4.600.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS) hissesi satın almıştır.Yapılan satın alma sonunda Işıklar İnşaat Malzemeleri'nin CEMAS sermayesindeki payı % 5,00 olmuştur.
Şirketimizin CEMAS'taki % 5,08 iştirak oranı ile birlikte CEMAS'ta konsolide iştirakimiz % 10,08 'e yükselmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019395
BIST
13:402.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,22
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
13:4014,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0309
|Açılış
|: 14,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6930
En Düşük
14,6447
13:4015,9735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0082
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
13:40923,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,62
|Açılış
|: 923,77
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:40
|CLEBI
|257,60
|78.892.197
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,23
|317.565.031
|% 8,35
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|ESCOM
|8,33
|41.526.880
|% 7,07
|
|OYLUM
|2,33
|2.275.430
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|14.274.689
|% -10,00
|
|ACSEL
|37,14
|60.517.190
|% -9,99
|
|IHAAS
|13,65
|25.234.625
|% -9,96
|
|CASA
|125,00
|645.271
|% -9,42
|
|THYAO
|36,66
|2.835.307.766
|% 1,38
|
|GARAN
|13,62
|1.875.729.777
|% -1,87
|
|SISE
|17,23
|1.639.179.258
|% 1,00
|
|YKBNK
|5,00
|1.494.441.425
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,18
|1.364.153.349
|% -0,06
|
|ODAS
|2,33
|885.224.272
|% 6,88
|
|YKBNK
|5,00
|1.494.441.425
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,69
|797.027.932
|% -2,54
|
|DOHOL
|3,77
|1.091.405.601
|% -4,07
|
|TSKB
|1,68
|376.707.905
|% -3,45
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6858
|14,6930
|% 0,21
|
|Euro
|15,9628
|15,9735
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,0509
|19,1464
|% 0,02
|
|Frank
|15,6761
|15,7705
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9038
|3,9233
|% 0,14
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|2,30
|
|Altın Gr.
|923
|924
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.119
|6.212
|14,00
|
|Tam
|6.091
|6.243
|22,20
|
|Yarım
|2.944
|3.020
|10,74
|
|Çeyrek
|1.477
|1.510
|5,37
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,18
|