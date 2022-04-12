***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CEMAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. (Işıklar İnşaat Malzemeleri) 11.04.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'den 6.054.343, 29 TL bedelle 4.600.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS) hissesi satın almıştır.Yapılan satın alma sonunda Işıklar İnşaat Malzemeleri'nin CEMAS sermayesindeki payı % 5,00 olmuştur.Şirketimizin CEMAS'taki % 5,08 iştirak oranı ile birlikte CEMAS'ta konsolide iştirakimiz % 10,08 'e yükselmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019395BIST