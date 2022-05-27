***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2022 09:20
***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. (Işıklar İnşaat Malzemeleri) 26.05.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'den 9.836.380,87 TL bedelle 8.000.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS) hissesi satın almıştır.Yapılan satın alma sonunda Işıklar İnşaat Malzemeleri'nin CEMAS sermayesindeki payı % 6,02 olmuştur.
Şirketimizin CEMAS'taki % 5,58 iştirak oranı ile birlikte CEMAS'ta konsolide iştirakimiz % 11,60 'a yükselmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032850
BIST
10:472.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 13,60
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.468
En Düşük
2.454
10:4716,3874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0386
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3983
En Düşük
16,3130
10:4717,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0296
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6366
En Düşük
17,5279
10:47978,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,75
|Açılış
|: 978,35
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
979,82
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler10:45
|RODRG
|17,60
|2.986.102
|% 10,00
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|GEDIK
|7,02
|9.795.131
|% 7,34
|
|HATEK
|20,82
|10.606.391
|% 7,32
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|MZHLD
|56,45
|965.283
|% -3,26
|
|AVTUR
|2,33
|371.968
|% -2,92
|
|SKBNK
|1,30
|76.878.222
|% -2,26
|
|THYAO
|44,60
|1.000.222.340
|% 0,31
|
|KARSN
|6,66
|650.198.191
|% 4,06
|
|EREGL
|33,40
|534.049.933
|% 3,02
|
|KRDMD
|14,90
|452.043.776
|% 1,71
|
|KOZAL
|192,80
|355.888.010
|% -0,46
|
|KARSN
|6,66
|650.198.191
|% 4,06
|
|DOHOL
|3,84
|244.351.020
|% 2,13
|
|SKBNK
|1,30
|76.878.222
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,63
|146.501.458
|% 0,77
|
|KRDMD
|14,90
|452.043.776
|% 1,71
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3724
|16,3900
|% 0,25
|
|Euro
|17,5806
|17,6083
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,6244
|20,7279
|% 0,38
|
|Frank
|17,0014
|17,1038
|% 0,14
|
|Riyal
|4,3553
|4,3772
|% 0,25
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|7,40
|
|Altın Gr.
|978
|978
|5,46
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,09
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,06
|