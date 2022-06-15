***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2022 10:55
***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.06.2022 tarihinde yayınlanan açıklamamızın aynısı olup, ilgili şirketler alanında çemaş seçilerek yeniden yayınlanmaktadır.
Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. 13.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. de 18.284.417,05 TL bedelle 13.000.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS) hissesi satın almıştır.Yapılan satın alma sonunda Işıklar Holding A.Ş. nin CEMAS sermayesindeki payı % 1,64 olmuştur.
Şirketimizin % 5,58, bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San ve Tic.A.Ş.'nin % 6,02 iştirak oranı ile birlikte CEMAS'ta konsolide iştirakimiz % 13,24 'e yükselmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037356
BIST
11:002.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,37
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
11:0017,2790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
11:0018,1444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1353
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1444
En Düşük
17,9589
11:001.010,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,77
|Açılış
|: 1.010,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,90
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:58
|UFUK
|67,00
|1.213.839
|% 9,93
|
|MEGAP
|6,99
|30.472.256
|% 7,70
|
|MEGAP
|6,99
|30.472.256
|% 7,70
|
|RTALB
|15,92
|63.589.036
|% 7,64
|
|PAPIL
|14,85
|82.270.576
|% 7,61
|
|TSGYO
|4,45
|2.895.388
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.819.996
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|FONET
|14,90
|82.536.206
|% -5,58
|
|GZNMI
|35,24
|4.258.690
|% -4,13
|
|THYAO
|47,04
|780.448.966
|% 0,38
|
|SASA
|44,90
|468.788.020
|% 0,76
|
|EREGL
|30,58
|424.852.497
|% 0,53
|
|SISE
|22,00
|366.264.950
|% 0,27
|
|ASELS
|23,36
|300.209.147
|% 0,34
|
|TSKB
|2,20
|144.312.488
|% 0,00
|
|MARTI
|1,40
|59.670.289
|% 0,00
|
|ISCTR
|4,67
|196.406.219
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,59
|188.707.122
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,44
|57.358.255
|% 4,35
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2748
|17,2816
|% 0,10
|
|Euro
|18,1093
|18,1330
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,7164
|20,8203
|% 0,28
|
|Frank
|17,2229
|17,3266
|% 0,28
|
|Riyal
|4,5880
|4,6110
|% -0,03
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|11,17
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|7,47
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.720
|6.824
|36,00
|
|Yarım
|3.299
|3.338
|18,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.668
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,17
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,07
|
Seans Raporu
10:58
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