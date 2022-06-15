***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CEMAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.06.2022 tarihinde yayınlanan açıklamamızın aynısı olup, ilgili şirketler alanında çemaş seçilerek yeniden yayınlanmaktadır.Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. 13.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. de 18.284.417,05 TL bedelle 13.000.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS) hissesi satın almıştır.Yapılan satın alma sonunda Işıklar Holding A.Ş. nin CEMAS sermayesindeki payı % 1,64 olmuştur.Şirketimizin % 5,58, bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San ve Tic.A.Ş.'nin % 6,02 iştirak oranı ile birlikte CEMAS'ta konsolide iştirakimiz % 13,24 'e yükselmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037356BIST