***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2022 09:08
***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. 21.06.2022 tarihinde elinde bulunan 13.000.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS) hisselerinin tamamını 17.791.456,75 TL bedelle Borsa İstanbul A.Ş. de satmıştır.Yapılan satış sonunda Işıklar Holding A.Ş. nin CEMAS sermayesinde payı kalmamış olup, Şirketimizin % 5,58, bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San ve Tic.A.Ş.'nin % 6,02 iştirak oranı ile CEMAS ' ta konsolide iştirak oranımız % 11,60 a inmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038607
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0312
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,3694
En Düşük
17,0644
18:0518,2303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0367
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,3239
En Düşük
18,0279
18:051.018,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,01
|Açılış
|: 1.018,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3389
|17,3694
|% 0,18
|
|Euro
|18,2052
|18,2303
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,1461
|21,2521
|% -0,34
|
|Frank
|17,8524
|17,9600
|% -0,07
|
|Riyal
|4,6099
|4,6330
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-8,09
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,36
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.752
|6.867
|-20,00
|
|Yarım
|3.315
|3.358
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.679
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|-3,93
|