***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CEMAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. 21.06.2022 tarihinde elinde bulunan 13.000.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS) hisselerinin tamamını 17.791.456,75 TL bedelle Borsa İstanbul A.Ş. de satmıştır.Yapılan satış sonunda Işıklar Holding A.Ş. nin CEMAS sermayesinde payı kalmamış olup, Şirketimizin % 5,58, bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San ve Tic.A.Ş.'nin % 6,02 iştirak oranı ile CEMAS ' ta konsolide iştirak oranımız % 11,60 a inmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038607BIST