***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









2 tarihinde 8.000.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS) hissesini 10.041.575,92 TL bedelle Borsa İstanbul A.Ş. de satmıştır.Yapılan satış sonunda Işıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş. nin CEMAS sermayesinde pay oranı % 5,006'ya düşmüştür, Şirketimizin % 5,014 ve bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San ve Tic.A.Ş.'nin % 5,006 pay oranı ile CEMAS ' ta konsolide iştirak oranımız % 10,02 'ye inmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039871BIST