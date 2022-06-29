***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2022 09:13
2 tarihinde 8.000.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS) hissesini 10.041.575,92 TL bedelle Borsa İstanbul A.Ş. de satmıştır.Yapılan satış sonunda Işıklar İnşaat Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş. nin CEMAS sermayesinde pay oranı % 5,006'ya düşmüştür, Şirketimizin % 5,014 ve bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San ve Tic.A.Ş.'nin % 5,006 pay oranı ile CEMAS ' ta konsolide iştirak oranımız % 10,02 'ye inmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039871
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
0
En Düşük
0
18:0516,6746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0076
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7236
En Düşük
16,5602
18:0517,5050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0482
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,5634
En Düşük
17,4507
18:05974,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,11
|Açılış
|: 974,00
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|14,38
|24.763.847
|% 132,72
|
|KLMSN
|10,56
|14.891.108
|% 0,60
|
|TSGYO
|4,25
|24.902.703
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,48
|67.275.641
|% 0,00
|
|KOZAL
|185,00
|638.623.312
|% 0,00
|
|TSGYO
|4,25
|24.902.703
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,36
|41.682.099
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|397.621.108
|% 0,00
|
|SNGYO
|10,20
|141.416.279
|% 0,00
|
|VANGD
|3,49
|492.878
|% 0,00
|
|THYAO
|48,04
|6.058.034.056
|% 0,00
|
|SISE
|21,42
|1.889.264.290
|% 0,00
|
|EREGL
|27,56
|1.572.637.068
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,14
|1.441.327.239
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,47
|1.147.706.494
|% 0,00
|
|ODAS
|3,05
|711.421.153
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|581.367.764
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|397.621.108
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6692
|16,6746
|% -0,05
|
|Euro
|17,4856
|17,5050
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,2419
|20,3434
|% -0,11
|
|Frank
|17,3622
|17,4668
|% 0,07
|
|Riyal
|4,4289
|4,4511
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-2,00
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.507
|6.604
|-33,00
|
|Yarım
|3.185
|3.229
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,79
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de