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***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

26.05.2022 19:29
***CEMAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***CEMAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

26.05.2022 tarihinde ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.payları ile ilgili olarak 1,22-1,24  fiyat aralığından  4.000.000  adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir
Bu işlem ile birlikte ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş sermayesindeki paylarımızın oranı 26.05.2022 tarihi itibarıyla % 5,583 olmuştur. 
Saygılarımızla,
IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
26/05/2022 4.000.000 0 4.000.000 40.163.440,89 44.163.440,89 % 5,077 % 5,077 % 5,583 % 5,583




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032823


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 26,18 129.547.652 % 10,00  
MPARK 33,24 32.144.937 % 9,99  
KARSN 6,40 1.886.624.341 % 9,97  
UFUK 38,62 1.020.034 % 9,97  
RODRG 16,00 3.856.679 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,3341 16,3860 % 0,13  
Euro 17,5070 17,5960 % 0,72  
Sterlin 20,5137 20,6166 % -0,01  
Frank 16,9662 17,0684 % 0,18  
Riyal 4,3483 4,3701 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 -6,37  
Altın Gr. 970 970 -4,94  
Cumhuriyet 6.460 6.559 -10,00  
Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 21,92 21,94 -0,07  
Gümüş Gr. 11,51 11,52 -0,05  
B. Petrol 114 114 3,22  
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