***CEMAS* *IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
07.04.2022 09:19
***CEMAS******IEYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CEMAS, IEYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016746
BIST
10:002.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 15,59
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.333
En Düşük
2.329
10:0014,7456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0397
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7462
En Düşük
14,7005
10:0016,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0837
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
10:00912,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,16
|Açılış
|: 912,81
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
913,17
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler09:55
|KONKA
|15,98
|1.982.319
|% 5,90
|
|ASELS
|26,40
|65.574.802
|% 3,37
|
|JANTS
|65,70
|939.773
|% 1,94
|
|KLKIM
|18,98
|580.731
|% 1,85
|
|ACSEL
|35,50
|124.676
|% 1,25
|
|ANGEN
|27,84
|82.239
|% -0,22
|
|AGESA
|19,71
|36.858
|% -0,15
|
|KARYE
|17,39
|4.174
|% -0,06
|
|ULKER
|16,42
|93.887.756
|% 0,00
|
|RYSAS
|4,78
|6.317.241
|% 0,00
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 0,00
|
|GARAN
|12,41
|2.201.053.909
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,47
|1.798.418.952
|% 0,00
|
|EREGL
|33,62
|1.531.455.992
|% 0,00
|
|KOZAL
|155,10
|1.349.210.477
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,55
|839.943.285
|% 0,00
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,17
|1.027.445.524
|% 0,00
|
|GARAN
|12,41
|2.201.053.909
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,27
|217.844.131
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7390
|14,7461
|% 0,27
|
|Euro
|16,1021
|16,1150
|% 0,51
|
|Sterlin
|19,2347
|19,3312
|% 0,35
|
|Frank
|15,7418
|15,8367
|% 0,27
|
|Riyal
|3,9189
|3,9386
|% 0,23
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|0,94
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,14
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,40
|
Seans Raporu
09:55
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-
10:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 22 artarak (% 0.51 ) 2, 586
-
10:12
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
-
10:12
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKPAZ, YKGYO
-
10:12
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ARTI, GYHOL
-
10:12
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse PETKM, GARAN, KRDMD