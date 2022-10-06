***CEMAS* *ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
06.10.2022 09:06
***CEMAS******ISGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CEMAS, ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067808
BIST
11:403.524
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 39,79
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.538
En Düşük
3.508
11:4018,5900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0372
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
11:4018,4368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0740
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,3332
11:401.025,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.026,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.024,32
BIST En Aktif Hisseler11:38
|AKENR
|3,31
|142.130.503
|% 9,97
|
|GOZDE
|11,27
|146.676.336
|% 9,95
|
|HKTM
|53,45
|55.677.368
|% 9,53
|
|KMPUR
|65,50
|108.841.575
|% 9,17
|
|GSDDE
|5,35
|31.885.934
|% 8,30
|
|INFO
|9,65
|6.415.214
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|7.334.738
|% -9,94
|
|ATSYH
|113,40
|605.329
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,50
|14.195
|% -6,02
|
|MMCAS
|4,76
|26.180
|% -5,74
|
|THYAO
|84,15
|2.372.009.856
|% -0,77
|
|SISE
|28,76
|1.844.774.983
|% 1,41
|
|SASA
|84,00
|1.414.269.111
|% 1,51
|
|PETKM
|14,63
|1.065.367.672
|% 0,14
|
|YKBNK
|8,12
|1.016.745.298
|% 3,97
|
|EKGYO
|4,30
|900.924.334
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,12
|1.016.745.298
|% 3,97
|
|DOHOL
|5,23
|452.422.546
|% 2,35
|
|ISCTR
|8,27
|675.982.063
|% 1,72
|
|ZOREN
|4,63
|355.037.402
|% -2,32
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5835
|18,5894
|% -0,20
|
|Euro
|18,4165
|18,4412
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,9578
|21,0629
|% -0,13
|
|Frank
|18,8658
|18,9795
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,05
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|0,43
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.028
|2,36
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.888
|6.949
|5,00
|
|Yarım
|3.356
|3.396
|2,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.699
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,53
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,29
|12,31
|-0,04
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|0,66
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:53AKENR
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 939, 930 adet işlem
-
11:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 57 artarak (% 1.27 ) 3, 872
-
11:52KFEIN
Yüzde 4.78 oranında artışla 22.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 731, 895 adet işlem
-
11:51BFREN
Yüzde 4.32 oranında artışla 1, 677.40 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 089 adet işlem
-
11:50KFEIN
Yüzde 4.68 oranında artışla 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 729, 322 adet işlem