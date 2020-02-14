***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.02.2020 12:01
***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CEMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar Pazarlama A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819001
BIST
14:13121.132
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 591,94
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.537
14:136,0585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
14:136,5680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0133
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5764
En Düşük
6,5408
14:13306,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,61
|Açılış
|: 306,90
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,34
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,81
|513.740.048
|% 17,08
|
|AYCES
|12,74
|6.129.197
|% 14,98
|
|ARDYZ
|17,86
|243.084.603
|% 13,04
|
|ISYAT
|2,91
|85.688.821
|% 11,92
|
|ALCTL
|19,87
|45.314.553
|% 11,57
|
|TUKAS
|12,37
|2.605.877
|% -18,94
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,39
|10.244.708
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,10
|1.094.715
|% -7,46
|
|RHEAG
|2,19
|38.393.533
|% -6,81
|
|THYAO
|15,02
|1.005.859.666
|% 0,20
|
|ASELS
|29,58
|961.835.657
|% 4,82
|
|GSRAY
|2,81
|513.740.048
|% 17,08
|
|ISGYO
|2,29
|492.238.434
|% 10,63
|
|PETKM
|4,13
|403.800.871
|% 1,23
|
|ISGYO
|2,29
|492.238.434
|% 10,63
|
|GSRAY
|2,81
|513.740.048
|% 17,08
|
|CEMAS
|1,25
|178.383.237
|% 3,31
|
|PETKM
|4,13
|403.800.871
|% 1,23
|
|KARSN
|1,89
|177.646.265
|% 2,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8711
|7,9106
|% 0,13
|
|Frank
|6,1509
|6,1879
|% 0,09
|
|Riyal
|1,6097
|1,6178
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,10
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.063
|3,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|1,10
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,53
|
|Çeyrek
|490
|502
|0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,05
|57,05
|0,71
|
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