***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.04.2022 09:16
***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CEMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019384
BIST
13:292.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,56
|Açılış
|: 2.449
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|Önceki Kapanış
|: 2.449
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2.449
En Düşük
2.422
13:2914,6897
En Yüksek
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13:29923,64
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|: 0,27%
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|Açılış
|: 923,64
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|Önceki Kapanış
|: 921,15
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925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:29
|CLEBI
|257,60
|78.852.526
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,23
|307.070.255
|% 8,35
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|ESCOM
|8,34
|40.429.466
|% 7,20
|
|OYLUM
|2,33
|2.263.661
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|30.587.351
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|14.055.162
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.146.555
|% -9,96
|
|CASA
|125,00
|645.271
|% -9,42
|
|THYAO
|36,68
|2.817.528.691
|% 1,44
|
|GARAN
|13,64
|1.807.139.266
|% -1,73
|
|SISE
|17,24
|1.624.565.694
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,99
|1.385.562.113
|% -0,60
|
|KRDMD
|16,18
|1.351.348.286
|% -0,06
|
|ODAS
|2,31
|776.759.662
|% 5,96
|
|EKGYO
|2,68
|795.479.146
|% -2,90
|
|YKBNK
|4,99
|1.385.562.113
|% -0,60
|
|DOHOL
|3,76
|1.079.094.688
|% -4,33
|
|TSKB
|1,68
|374.223.938
|% -3,45
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6845
|14,6897
|% 0,19
|
|Euro
|15,9659
|15,9764
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,0365
|19,1320
|% -0,05
|
|Frank
|15,6745
|15,7689
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9034
|3,9230
|% 0,13
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|2,77
|
|Altın Gr.
|923
|923
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.209
|11,00
|
|Tam
|6.087
|6.239
|18,36
|
|Yarım
|2.942
|3.018
|8,88
|
|Çeyrek
|1.476
|1.509
|4,44
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,43
|