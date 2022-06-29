***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.06.2022 09:05
***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CEMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Işıklar İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039867
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
0
En Düşük
0
18:0516,6725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0097
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7236
En Düşük
16,5602
18:0517,5020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0512
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,5634
En Düşük
17,4507
18:05974,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,03
|Açılış
|: 973,99
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|14,38
|24.763.847
|% 132,72
|
|KLMSN
|10,56
|14.891.108
|% 0,60
|
|TSGYO
|4,25
|24.902.703
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,48
|67.275.641
|% 0,00
|
|KOZAL
|185,00
|638.623.312
|% 0,00
|
|TSGYO
|4,25
|24.902.703
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,48
|67.275.641
|% 0,00
|
|KOZAL
|185,00
|638.623.312
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,60
|5.783.668
|% 0,00
|
|KRONT
|36,98
|4.083.596
|% 0,00
|
|THYAO
|48,04
|6.058.034.056
|% 0,00
|
|SISE
|21,42
|1.889.264.290
|% 0,00
|
|EREGL
|27,56
|1.572.637.068
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,14
|1.441.327.239
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,47
|1.147.706.494
|% 0,00
|
|ODAS
|3,05
|711.421.153
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|581.367.764
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|397.621.108
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6689
|16,6725
|% -0,06
|
|Euro
|17,4824
|17,5020
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,2438
|20,3453
|% -0,10
|
|Frank
|17,3675
|17,4721
|% 0,10
|
|Riyal
|4,4293
|4,4515
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|0,32
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.515
|6.614
|-23,00
|
|Yarım
|3.189
|3.234
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,85
|20,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,18
|11,19
|-0,00
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de