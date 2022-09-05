***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.09.2022 09:07
***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CEMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında BND Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060022
BIST
12:123.308
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 85,51
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.309
En Düşük
3.248
12:1218,2297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,2530
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:1218,0858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0331
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:121.002,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.002,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler12:12
|ICBCT
|7,93
|32.265.216
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|35.914.367
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.044.975
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.537.360
|% 9,92
|
|HLGYO
|3,71
|201.833.538
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.467.472
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,35
|9.715.729
|% -8,16
|
|ULUSE
|134,00
|38.025.454
|% -5,90
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|COSMO
|36,00
|595.368
|% -5,36
|
|THYAO
|73,25
|3.471.415.590
|% 2,02
|
|YKBNK
|8,09
|3.257.697.164
|% 3,59
|
|EKGYO
|4,38
|2.801.534.613
|% 8,15
|
|AKBNK
|13,47
|2.622.839.934
|% 3,38
|
|KRDMD
|12,70
|2.261.808.515
|% 8,45
|
|EKGYO
|4,38
|2.801.534.613
|% 8,15
|
|YKBNK
|8,09
|3.257.697.164
|% 3,59
|
|AKBNK
|13,47
|2.622.839.934
|% 3,38
|
|KRDMD
|12,70
|2.261.808.515
|% 8,45
|
|ISCTR
|9,27
|1.684.484.281
|% 4,86
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2211
|18,2297
|% 0,16
|
|Euro
|18,0758
|18,0858
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,8947
|20,9995
|% 0,02
|
|Frank
|18,4592
|18,5704
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8343
|4,8586
|% 0,16
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,67
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.754
|6.808
|43,00
|
|Yarım
|3.291
|3.328
|21,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.664
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,12
|18,15
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,05
|
|B. Petrol
|95,58
|95,58
|2,56
|