***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.10.2022 16:39
***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CEMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067009
BIST
16:273.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 66,23
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:2718,5444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0057
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:2718,4282
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2012
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4410
En Düşük
18,1735
16:271.019,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,57
|Açılış
|: 1.019,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:27
|AKSA
|66,00
|526.363.329
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.283.825
|% 9,99
|
|PAMEL
|125,90
|52.030.048
|% 9,96
|
|SASA
|78,40
|3.396.953.939
|% 9,96
|
|BARMA
|54,95
|187.454.283
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,75
|6.456.178.436
|% 2,70
|
|SASA
|78,40
|3.396.953.939
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,63
|3.197.658.217
|% 1,77
|
|YKBNK
|7,99
|3.004.641.496
|% 2,83
|
|VAKBN
|7,91
|2.939.312.198
|% 3,81
|
|YKBNK
|7,99
|3.004.641.496
|% 2,83
|
|VAKBN
|7,91
|2.939.312.198
|% 3,81
|
|EKGYO
|4,24
|1.511.572.192
|% 0,00
|
|HALKB
|8,22
|2.352.977.430
|% 7,17
|
|TSKB
|2,67
|759.310.167
|% 0,75
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5311
|18,5444
|% -0,03
|
|Euro
|18,4132
|18,4282
|% 1,10
|
|Sterlin
|20,9971
|21,1024
|% 0,28
|
|Frank
|18,7348
|18,8477
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9163
|4,9410
|% -0,08
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|9,75
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|114,00
|
|Tam
|6.822
|6.890
|17,00
|
|Yarım
|3.324
|3.366
|9,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.683
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,17
|
|B. Petrol
|91,34
|91,34
|2,48
|
Seans Raporu
16:27
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