***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2022 16:27
***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CEMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071632
BIST
17:533.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 34,02
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
17:5318,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
17:5318,1129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0910
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
17:53984,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -14,36
|Açılış
|: 984,43
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler17:51
|MZHLD
|76,45
|40.807.359
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|208.397.942
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|97.829.802
|% 9,98
|
|CELHA
|17,76
|111.367.270
|% 9,97
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|111.466.633
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.522.344
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|839.613.012
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,62
|31.950.050
|% -8,20
|
|THYAO
|87,60
|7.830.101.977
|% 2,94
|
|SASA
|86,75
|3.357.722.867
|% 5,92
|
|AKBNK
|13,04
|2.521.579.087
|% 0,85
|
|PETKM
|14,72
|2.423.810.274
|% 0,48
|
|ASELS
|31,12
|1.985.966.329
|% -1,58
|
|EKGYO
|4,16
|1.370.950.412
|% 0,48
|
|YKBNK
|8,36
|1.929.792.227
|% 1,95
|
|ISCTR
|8,25
|1.728.494.087
|% 0,00
|
|ODAS
|8,09
|1.609.383.690
|% 3,85
|
|AKBNK
|13,04
|2.521.579.087
|% 0,85
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5638
|18,5946
|% 0,16
|
|Euro
|18,0728
|18,0938
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,7850
|20,8892
|% 1,15
|
|Frank
|18,4352
|18,5463
|% -0,54
|
|Riyal
|4,9282
|4,9529
|% 0,06
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-24,86
|
|Altın Gr.
|983
|984
|-15,10
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.655
|6.715
|-78,00
|
|Yarım
|3.243
|3.283
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.641
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,65
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|-0,26
|
|B. Petrol
|92,51
|92,51
|0,06
|
Seans Raporu
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