***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.10.2022 15:38
***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CEMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072668
BIST
15:493.866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 18,45
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.848
15:4918,5876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
15:4918,3269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
15:49990,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,51
|Açılış
|: 989,88
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler15:47
|KNFRT
|16,28
|74.033.515
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|112.924.297
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|78.901.188
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|78.974.622
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|20.726.520
|% 10,00
|
|ODAS
|8,37
|1.822.411.911
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,26
|12.216.827
|% -9,48
|
|SAYAS
|23,88
|112.794.490
|% -7,01
|
|OYYAT
|33,46
|124.595.636
|% -6,80
|
|KLRHO
|34,32
|186.260.959
|% -6,28
|
|THYAO
|97,75
|5.274.331.885
|% -0,71
|
|YKBNK
|9,82
|3.966.929.974
|% 1,13
|
|AKBNK
|15,28
|3.626.959.291
|% 2,90
|
|ASELS
|33,36
|3.276.736.378
|% 2,02
|
|EKGYO
|4,48
|3.125.665.923
|% -0,22
|
|EKGYO
|4,48
|3.125.665.923
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,82
|3.966.929.974
|% 1,13
|
|TSKB
|2,70
|878.684.380
|% -1,10
|
|SKBNK
|1,88
|522.246.336
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,59
|2.620.611.318
|% 2,13
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5803
|18,5900
|% 0,05
|
|Euro
|18,3132
|18,3202
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9965
|21,1018
|% -0,30
|
|Frank
|18,6342
|18,7465
|% 0,23
|
|Riyal
|4,9334
|4,9582
|% 0,07
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|6,53
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,12
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-11,00
|
|Tam
|6.702
|6.774
|45,00
|
|Yarım
|3.266
|3.313
|24,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.658
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,85
|18,89
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,11
|
|B. Petrol
|91,80
|91,80
|0,18
|