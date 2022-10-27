***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.10.2022 17:37
***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CEMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074703
BIST
17:323.931
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -45,16
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
17:3218,6125
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
17:3218,6534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1170
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
17:32995,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,42
|Açılış
|: 995,84
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler17:32
|FONET
|13,75
|138.778.926
|% 10,00
|
|HEDEF
|12,10
|88.997.219
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|29.175.096
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.758.774
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|DOGUB
|9,70
|35.484.289
|% -5,73
|
|THYAO
|98,25
|8.024.725.801
|% -0,56
|
|AKBNK
|15,20
|3.245.867.156
|% -3,68
|
|PETKM
|13,41
|2.529.276.282
|% 0,30
|
|TUPRS
|372,20
|2.481.950.596
|% 1,17
|
|SISE
|33,16
|2.396.227.713
|% -2,47
|
|EKGYO
|4,47
|1.511.598.939
|% -2,19
|
|TSKB
|3,10
|1.013.359.472
|% 0,32
|
|AKBNK
|15,20
|3.245.867.156
|% -3,68
|
|SKBNK
|2,10
|441.247.459
|% 0,96
|
|PETKM
|13,41
|2.529.276.282
|% 0,30
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6001
|18,6065
|% -0,01
|
|Euro
|18,6471
|18,6622
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,5577
|21,6658
|% -0,03
|
|Frank
|18,7581
|18,8711
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% 0,09
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.661
|-4,21
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.675
|6.738
|-30,00
|
|Yarım
|3.253
|3.295
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.647
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,79
|94,79
|1,00
|