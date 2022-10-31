***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.10.2022 16:15
***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CEMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075294
BIST
17:353.975
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 96,33
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
17:3518,6137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
17:3518,4247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,1119
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3914
17:35981,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,45
|Açılış
|: 981,27
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
977,81
BIST En Aktif Hisseler17:33
|YAPRK
|50,60
|32.658.920
|% 10,00
|
|KONYA
|2.406,10
|200.278.775
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|104.806.340
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|TTRAK
|380,80
|550.890.613
|% 9,99
|
|AGYO
|5,50
|59.143.984
|% -9,98
|
|MZHLD
|125,80
|34.957.841
|% -9,95
|
|CEOEM
|13,30
|65.252.029
|% -9,95
|
|METRO
|1,52
|137.107.780
|% -7,88
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|101,40
|5.867.193.764
|% 4,59
|
|AKBNK
|14,62
|3.103.223.149
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.756.441.465
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,09
|2.245.397.878
|% 2,36
|
|SISE
|33,20
|2.175.343.354
|% 2,03
|
|EKGYO
|4,44
|1.336.502.872
|% 0,45
|
|YKBNK
|9,09
|2.245.397.878
|% 2,36
|
|ISCTR
|9,18
|2.079.494.389
|% 1,44
|
|AKBNK
|14,62
|3.103.223.149
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,05
|424.483.501
|% 0,00
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6042
|18,6162
|% 0,19
|
|Euro
|18,4090
|18,4258
|% -0,60
|
|Sterlin
|21,3447
|21,4517
|% -0,80
|
|Frank
|18,4957
|18,6072
|% -0,47
|
|Riyal
|4,9376
|4,9624
|% 0,18
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-4,65
|
|Altın Gr.
|981
|982
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.610
|6.671
|-65,00
|
|Yarım
|3.221
|3.259
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.629
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,98
|92,98
|-0,79
|
Seans Raporu
17:33
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17:48BRKSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.67 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 047 adet işlem
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17:47TCELL
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17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 90, 43 artarak (% 2.65 ) 3, 503
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17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PETUN, TTRAK, AKCNS, NTGAZ, IMASM, ATSYH, VKING, BRKSN, KONTR, SASA
-
17:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MZHLD, AGYO, CEOEM