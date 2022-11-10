***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.11.2022 15:21
***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CEMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079199
BIST
15:384.415
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 54,36
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
15:3818,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
15:3818,4886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1374
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
15:381.020,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,50
|Açılış
|: 1.020,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:36
|KONKA
|46,64
|323.046.239
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|244.639.956
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|70.770.953
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,70
|14.170.918
|% -9,96
|
|GOLTS
|119,60
|169.287.907
|% -9,67
|
|ARASE
|177,40
|194.392.010
|% -9,49
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|KLMSN
|16,89
|81.039.254
|% -8,21
|
|THYAO
|111,60
|5.553.812.016
|% 0,36
|
|EKGYO
|5,41
|2.971.432.531
|% 6,92
|
|TCELL
|32,62
|2.869.749.419
|% 1,49
|
|ASELS
|37,42
|2.592.995.408
|% -0,85
|
|ODAS
|9,91
|2.460.433.060
|% 1,23
|
|EKGYO
|5,41
|2.971.432.531
|% 6,92
|
|ODAS
|9,91
|2.460.433.060
|% 1,23
|
|YKBNK
|9,52
|1.535.277.007
|% 2,70
|
|PETKM
|14,37
|2.280.679.390
|% 1,63
|
|ISCTR
|9,18
|1.398.136.155
|% 1,32
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5838
|18,5863
|% -0,01
|
|Euro
|18,4766
|18,4859
|% -0,75
|
|Sterlin
|21,1022
|21,2081
|% 0,40
|
|Frank
|18,7247
|18,8375
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% 0,09
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.806
|6.856
|-4,00
|
|Yarım
|3.316
|3.352
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.675
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,09
|21,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,61
|0,05
|
|B. Petrol
|92,28
|92,28
|-0,37
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:50KCAER
Yüzde 8.32 oranında artışla 40.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 774, 726 adet işlem
-
15:49PRDGS
Yüzde 4.50 oranında artışla 7.90 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 553, 336 adet işlem
-
15:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 02 artarak (% 0.82 ) 4, 797
-
15:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, TCELL
-
15:48POLTK
Yüzde 9.71 oranında artışla 1, 031.10 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 045 adet işlem