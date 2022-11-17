***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2022 18:04
***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CEMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080942
BIST
18:004.515
En Yüksek
|Değişim
|: -3,29%
|| -153,53
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0018,6193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0299
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0019,2661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0669
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:001.052,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.052,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:00
|MEGAP
|6,49
|75.536.101
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.536.101
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.149.083
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.515.217
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|59.433.094
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,74
|28.938.647
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.508.058
|% -10,00
|
|ALCTL
|82,40
|202.818.315
|% -9,99
|
|SASA
|167,70
|1.343.722.311
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|347.889.353
|% -9,98
|
|THYAO
|107,30
|12.092.490.983
|% 2,58
|
|EREGL
|37,04
|7.166.052.255
|% 0,00
|
|ASELS
|40,28
|6.421.875.238
|% 1,10
|
|KONTR
|194,10
|4.463.146.009
|% -9,97
|
|KOZAL
|260,50
|3.799.194.547
|% 6,28
|
|EKGYO
|5,37
|2.189.142.446
|% -2,89
|
|ALBRK
|3,17
|1.160.845.783
|% 2,92
|
|VAKBN
|9,27
|3.476.368.126
|% -9,91
|
|YKBNK
|10,29
|3.710.499.244
|% -6,20
|
|HALKB
|9,26
|3.292.727.216
|% -9,92
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6094
|18,6193
|% 0,16
|
|Euro
|19,2508
|19,2661
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,8904
|22,0002
|% -0,89
|
|Frank
|19,4468
|19,5640
|% -0,79
|
|Riyal
|4,9372
|4,9620
|% 0,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-13,81
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.004
|7.129
|-33,00
|
|Yarım
|3.401
|3.486
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.742
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,87
|20,90
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,48
|-0,34
|
|B. Petrol
|91,76
|91,76
|-1,10
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59GESAN
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 228.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 019, 740 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -126, 52 kaybederek (% -3.08 ) 3, 985
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, BRLSM, KATMR, AKENR, MEGAP, ALFAS, MTRKS, PRDGS, MEGAP, AGESA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, AZTEK, HEKTS, DOGUB, ERCB, ELITE, KERVN, YEOTK, ALCTL, SASA
-
17:58
MEPET, KATMR, GSRAY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında