***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.12.2022 09:15
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085052
BIST
10:354.988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -11,91
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.982
10:3518,6417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
10:3519,5065
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0058
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5282
En Düşük
19,4674
10:351.063,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,27
|Açılış
|: 1.063,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler10:35
|YESIL
|4,40
|52.023.843
|% 10,00
|
|BIOEN
|21,34
|107.937.546
|% 10,00
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|OZSUB
|14,93
|11.025.059
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|11.920.317
|% 9,93
|
|ALFAS
|180,90
|109.117.724
|% -9,23
|
|PEKGY
|3,10
|18.979.880
|% -6,91
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|EUREN
|15,71
|204.882.821
|% -6,18
|
|PRDGS
|12,65
|11.416.106
|% -5,67
|
|KRDMD
|17,07
|1.981.220.950
|% -3,56
|
|THYAO
|138,50
|1.666.833.464
|% 2,14
|
|PETKM
|18,36
|1.058.787.031
|% 2,00
|
|ASELS
|49,92
|807.583.147
|% 1,79
|
|ODAS
|12,12
|523.278.827
|% 5,39
|
|KRDMD
|17,07
|1.981.220.950
|% -3,56
|
|PETKM
|18,36
|1.058.787.031
|% 2,00
|
|EKGYO
|7,29
|376.016.316
|% 0,69
|
|ODAS
|12,12
|523.278.827
|% 5,39
|
|ISCTR
|10,24
|334.498.395
|% 0,29
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6360
|18,6417
|% 0,04
|
|Euro
|19,4967
|19,5065
|% -0,03
|
|Sterlin
|22,5529
|22,6660
|% 0,03
|
|Frank
|19,7150
|19,8337
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,03
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|2,49
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,83
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.150
|7.206
|6,00
|
|Yarım
|3.463
|3.523
|3,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.761
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,36
|0,06
|
|B. Petrol
|79,38
|79,38
|0,03
|