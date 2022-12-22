***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.12.2022 14:02
***CEMAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler CEMAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089153
BIST
15:205.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 61,85
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:2018,6734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:2019,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0448
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:201.090,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.090,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:20
|ULUFA
|9,46
|360.557.100
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|BRKVY
|25,10
|1.980.315
|% 9,99
|
|PLTUR
|17,72
|18.232.622
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|SUNTK
|61,60
|38.817.815
|% -4,27
|
|PAMEL
|233,50
|34.920.587
|% -3,55
|
|OZGYO
|6,23
|230.910.047
|% -3,26
|
|THYAO
|143,40
|4.601.200.907
|% 0,35
|
|EKGYO
|8,19
|3.740.444.364
|% 1,87
|
|ENKAI
|27,88
|3.472.014.369
|% 4,26
|
|VAKBN
|12,44
|2.667.154.984
|% 1,30
|
|AKBNK
|20,18
|2.569.114.922
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,19
|3.740.444.364
|% 1,87
|
|VAKBN
|12,44
|2.667.154.984
|% 1,30
|
|ISCTR
|13,07
|2.522.063.706
|% 2,43
|
|SKBNK
|3,19
|577.806.964
|% 0,95
|
|YKBNK
|12,17
|2.027.260.753
|% 1,42
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6695
|18,6734
|% 0,07
|
|Euro
|19,8459
|19,8602
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,4265
|22,5390
|% -0,25
|
|Frank
|20,0636
|20,1845
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9502
|4,9750
|% 0,08
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|1,14
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|2,03
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.347
|7.395
|-2,00
|
|Yarım
|3.558
|3.615
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,70
|83,70
|1,50
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35EGGUB
Yüzde 6.45 oranında artışla 113.80 lira fiyatla işlem gören hissede 786, 688 adet işlem
-
15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 7 artarak (% 1.27 ) 5, 936
-
15:34XU100
Endeks 5, 492 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 64, 977.00 milyon TL de
-
15:34GESAN
Yüzde 6.86 oranında artışla 275.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 884, 444 adet işlem
-
15:33PENGD
Yüzde 4.31 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 330, 748 adet işlem