***CEMAS* *KLRHO* *LKMNH* *BAYRK* *HEKTS* *ORGE* *KTSKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.10.2022 09:14
***CEMAS******KLRHO******LKMNH******BAYRK******HEKTS******ORGE******KTSKR*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BAYRK, CEMAS, HEKTS, KLRHO, KTSKR, LKMNH, ORGE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072413
BIST
11:243.714
En Yüksek
|Değişim
|: 2,40%
|| 87,02
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
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3.715
En Düşük
3.641
11:2418,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
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18,6187
En Düşük
18,5275
11:2418,0987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 18,1800
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|Önceki Kapanış
|: 18,1400
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18,1437
En Düşük
18,0503
11:24990,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,12
|Açılış
|: 990,09
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|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
990,62
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ERCB
|52,60
|68.560.105
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|6.104.692
|% 10,00
|
|SMRTG
|103,80
|63.135.520
|% 9,96
|
|IPEKE
|24,30
|160.117.865
|% 9,95
|
|MAKIM
|21,00
|67.255.760
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,73
|31.712.264
|% -5,59
|
|MEGAP
|4,73
|31.712.264
|% -5,59
|
|GSRAY
|5,27
|65.250.185
|% -4,01
|
|RODRG
|26,86
|2.620.507
|% -4,00
|
|ACSEL
|60,40
|17.224.903
|% -3,82
|
|THYAO
|91,70
|2.113.568.598
|% 1,89
|
|KOZAL
|207,30
|1.610.832.751
|% 4,49
|
|YKBNK
|9,26
|1.236.806.227
|% 4,87
|
|ISCTR
|8,99
|1.182.910.386
|% 5,27
|
|AKBNK
|14,41
|1.034.761.373
|% 6,74
|
|EKGYO
|4,27
|844.637.966
|% 1,18
|
|YKBNK
|9,26
|1.236.806.227
|% 4,87
|
|ISCTR
|8,99
|1.182.910.386
|% 5,27
|
|IEYHO
|1,23
|103.392.989
|% 8,85
|
|AKBNK
|14,41
|1.034.761.373
|% 6,74
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5868
|18,5913
|% 0,13
|
|Euro
|18,0871
|18,0987
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,8739
|20,9786
|% 0,87
|
|Frank
|18,5108
|18,6224
|% 0,66
|
|Riyal
|4,9328
|4,9576
|% 0,12
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|9,46
|
|Altın Gr.
|990
|990
|8,10
|
|Cumhuriyet
|6.617
|6.717
|-17,00
|
|Tam
|6.693
|6.754
|-36,00
|
|Yarım
|3.261
|3.299
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.651
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,48
|18,52
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,17
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|B. Petrol
|92,78
|92,78
|1,15
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