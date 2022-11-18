***CEMAS* *MNDRS* *AVC* *PETKM* *DHS* *HUBVC* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.11.2022 21:04
***CEMAS******MNDRS******AVC******PETKM******DHS******HUBVC******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATAGY, CEMAS, HUBVC, MNDRS, PETKM]
İlgili Fonlar [AVC, DHS]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081017
BIST
18:004.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 19,49
|Açılış
|: 4.466
|
|Önceki Kapanış
|: 4.507
|
4.556
En Düşük
4.457
18:0018,6183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0233
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6301
En Düşük
18,5265
18:0019,2652
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0341
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2700
|
19,3623
En Düşük
19,2067
18:001.047,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,54
|Açılış
|: 1.047,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.052,99
|
1.058,37
En Düşük
1.047,10
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KLMSN
|20,46
|29.330.923
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,06
|1.064.239
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,31
|86.478.108
|% 10,00
|
|MZHLD
|154,00
|9.719.864
|% 10,00
|
|KAREL
|27,28
|76.616.292
|% 10,00
|
|GESAN
|207,10
|158.564.748
|% -10,00
|
|KONTR
|174,70
|587.988.512
|% -9,99
|
|KMPUR
|122,60
|44.112.979
|% -9,99
|
|PRDGS
|11,46
|229.687.477
|% -9,98
|
|HEKTS
|41,54
|289.684.923
|% -9,97
|
|THYAO
|106,60
|7.724.043.503
|% -0,37
|
|EREGL
|36,90
|4.695.268.163
|% 0,00
|
|PGSUS
|346,30
|4.662.139.814
|% -6,58
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|PETKM
|15,00
|4.200.214.900
|% 5,04
|
|SKBNK
|2,43
|1.053.077.631
|% 6,58
|
|EKGYO
|5,49
|2.343.980.191
|% 2,04
|
|YKBNK
|10,95
|4.263.440.052
|% 6,52
|
|TSKB
|3,38
|1.189.857.633
|% 7,64
|
|ISCTR
|9,55
|2.795.503.168
|% 2,69
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6198
|18,6215
|% 0,14
|
|Euro
|19,2220
|19,2591
|% -0,21
|
|Sterlin
|22,0612
|22,1719
|% 0,30
|
|Frank
|19,4506
|19,5678
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9405
|4,9652
|% 0,15
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|-12,12
|
|Altın Gr.
|1.048
|1.048
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|7.052
|7.158
|28,00
|
|Tam
|6.980
|7.110
|-21,00
|
|Yarım
|3.390
|3.476
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.737
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,89
|20,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|-2,59
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, YKBNK, FROTO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 15 kaybederek (% -0.15 ) 3, 966
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYSAS, SMART, KLMSN, SEGYO, OZRDN, KARSN, ARASE, MMCAS, EMNIS, CEMAS
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GESAN, SASA, YEOTK, MNDRS, SMRTG, PRDGS, KMPUR, SILVR, AKENR, HEKTS
-
17:59
YGYO, CELHA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında