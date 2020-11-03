***CEMAS* *NIBAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS******NIBAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NIBAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin 02.11.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirketin 34.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 25.000.000 TL azaltılarak 9.000.000 TL'ne düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 80.000.000 TL nakit ,şirkete verilmiş olan sermaye avansından arttırılmak üzere 89.000.000 TL'ne yükseltilmesine karar verilmiştir.Sermaye artırımı sonrasında BND Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinin % 89,89'u Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'ne, %6,98'i Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'ne, %3,13'ü Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885684BIST