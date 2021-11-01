***CEMAS* *NIBAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***CEMAS******NIBAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler [NIBAS]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.09.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.03.2021 tarihinde KAP' ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan yatırımlardan "Yüksek Teknoloji CNC İşleme Merkezi" yatırımı kapsamında yeralan CNC binası hafriyat,temel imalatları ve prefabrik işlerinin 2.541.459 TL, modelhane binası hafriyat, temel imalatları ve prefabrik işlerinin 2.839.920 TL bedelle ve "Kataforez (Elektro Boya) Tesisi" yatırımı kapsamında yeralan katoferez binası hafriyat, temel imalatları ve prefabrik işlerinin 1.159.120 TL bedelle yapılması hususunda Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştırSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973722BIST