***CEMAS* *NIBAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
01.11.2021 18:44
***CEMAS******NIBAS*** ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler [NIBAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.09.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.03.2021 tarihinde KAP' ta yayınladığımız Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Raporda yer alan yatırımlardan "Yüksek Teknoloji CNC İşleme Merkezi" yatırımı kapsamında yeralan CNC binası hafriyat,temel imalatları ve prefabrik işlerinin 2.541.459 TL, modelhane binası hafriyat, temel imalatları ve prefabrik işlerinin 2.839.920 TL bedelle ve "Kataforez (Elektro Boya) Tesisi" yatırımı kapsamında yeralan katoferez binası hafriyat, temel imalatları ve prefabrik işlerinin 1.159.120 TL bedelle yapılması hususunda Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973722
BIST
18:051.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.528
18:059,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0528
|Açılış
|: 9,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,6103
En Düşük
9,4675
18:0511,1166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0420
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1444
En Düşük
10,9907
18:05551,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,40
|Açılış
|: 551,24
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
553,35
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|6,49
|42.079.344
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,56
|47.144.799
|% 9,99
|
|DOBUR
|64,40
|26.802.130
|% 9,99
|
|VERTU
|23,38
|138.682.981
|% 9,97
|
|RODRG
|14,57
|3.250.810
|% 9,96
|
|KRGYO
|6,66
|49.606.608
|% -10,00
|
|BASGZ
|34,58
|218.719.802
|% -9,99
|
|NUGYO
|12,64
|42.587.890
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|MAKTK
|3,29
|18.238.155
|% -9,86
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|THYAO
|15,49
|1.332.376.055
|% 1,37
|
|SISE
|8,62
|889.888.886
|% 1,06
|
|AKBNK
|6,07
|857.998.663
|% 2,02
|
|GARAN
|10,16
|3.469.608.760
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,83
|851.690.966
|% 1,07
|
|TSPOR
|5,37
|1.364.153.442
|% -9,90
|
|GSRAY
|4,21
|795.998.889
|% 6,05
|
|EKGYO
|2,03
|326.567.777
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5851
|9,5891
|% 0,55
|
|Euro
|11,0967
|11,1166
|% 0,38
|
|Sterlin
|13,0133
|13,0786
|% 0,16
|
|Frank
|10,4449
|10,5078
|% -0,01
|
|Riyal
|2,5486
|2,5614
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-3,82
|
|Altın Gr.
|552
|552
|1,90
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.616
|3.707
|13,58
|
|Yarım
|1.748
|1.793
|6,57
|
|Çeyrek
|877
|897
|3,28
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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