***CEMAS* *NIBAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.03.2020 10:27
***CEMAS******NIBAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [CEMAS, NIBAS]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. tarafından Odeabank'tan kullanılan kredinin kapatılması akabinde Işıklar Grubu şirketlerinin söz konusu kredi için verdiği (finansal tablo dipnotlarında görülen) teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamı geri alınmıştır, kaldırılmıştır, fek edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830296
BIST
12:3386.278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -499,87
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
12:336,4682
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0696
|Açılış
|: 6,4710
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|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4692
En Düşük
6,3873
12:337,1169
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0804
|Açılış
|: 7,1080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
12:33310,38
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -4,15
|Açılış
|: 310,38
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.209.683
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|RALYH
|7,42
|15
|% 9,93
|
|SALIX
|4,10
|205
|% 8,75
|
|MTRYO
|4,14
|114.603
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|948.258
|% -9,97
|
|ODAS
|1,24
|85.437.876
|% 5,08
|
|PGSUS
|30,70
|61.006.132
|% -2,97
|
|HUBVC
|13,43
|39.902.843
|% -4,55
|
|IHLGM
|0,79
|38.414.450
|% -1,25
|
|ARDYZ
|11,98
|18.924.005
|% 1,10
|
|ODAS
|1,24
|85.437.876
|% 5,08
|
|IHLGM
|0,79
|38.414.450
|% -1,25
|
|HUBVC
|13,43
|39.902.843
|% -4,55
|
|PEKGY
|2,18
|5.899.685
|% 5,83
|
|BNTAS
|1,80
|4.789.770
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7356
|7,7744
|% 0,62
|
|Frank
|6,7073
|6,7477
|% 1,17
|
|Riyal
|1,7177
|1,7263
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.494
|1.495
|-34,53
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.063
|2.116
|-11,98
|
|Yarım
|997
|1.024
|-5,79
|
|Çeyrek
|500
|512
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|12,40
|12,44
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,22
|28,22
|-0,51
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