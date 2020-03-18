***CEMAS* *NIBAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS******NIBAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CEMAS, NIBAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇemaş Döküm Sanayi A.Ş. tarafından Odeabank'tan kullanılan kredinin kapatılması akabinde Işıklar Grubu şirketlerinin söz konusu kredi için verdiği (finansal tablo dipnotlarında görülen) teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin tamamı geri alınmıştır, kaldırılmıştır, fek edilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830296BIST