***CEMAS* *NIBAS* *IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMAS******NIBAS******IEYHO*** IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [CEMAS, NIBAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan gelen bilgilendirme talepleri doğrultusunda aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun bulunmuştur:Covid-19 salgını nedeniyle yaşanan süreçte Işıklar Grubu bünyesindeki sanayi şirketlerinde üretime ara verilmemiştir. Gıda sektörüne ambalaj üreten Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş., günde 3 vardiya üretime devam etmektedir. Çumra'da bulunan fabrikamız Konya Büyükşehir sınırlarında kaldığından geçen haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle üretime iki gün ara verdiyse de, bu hafta istisna kapsamına alındığından, sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde de üretime devam edecektir. Işıklar Ambalaj'ın iştiraki Kuzey Irak'ta kraft çimento torbası üreten Işıklar Papersack Ltd., Erbil'de uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bir süre üretimine ara verdiyse de, söz konusu yasak kaldırıldığından, üretimine tekrar tam kapasite başlamıştır. Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Bartın'daki tuğla fabrikasında üretim devam etmektedir, herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Çorlu'da bulunan fabrikasında üretim devam etmekle birlikte, yaşanan talep daralması nedeniyle üretimde kısıtlamaya gidilmiş ve kısa çalışma ödeneği için gerekli müracaatlar yapılmıştır. Kırşehir'de faaliyet gösteren Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.'de üretim günde 3 vardiya devam etmektedir, herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Niğde'de faaliyet gösteren Niğbaş Niğde Beton San. Ve Tic. A.Ş.'de üretim devam etmektedir, herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir. BND Elektrik Üretim A.Ş.'nin Maraş ve Ordu'da bulunan hidroelektrik santralleri faal durumdadır ve herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir.Üretim yapılan tesislerimizde salgına karşı azami tedbirler alınmaktadır. Uzaktan ateş ölçer ile çalışanların fabrika girişlerinde günlük ateşleri ölçülmektedir. Tüm çalışanlara maske tedarik edilmiştir. Sosyal mesafeye uygun olarak servisle taşınan personel ile yemekhanelerde aynı anda bulunan personel sayıları azaltılmıştır. Şimdiye kadar hiçbir çalışanımızda covid-19 tespit edilmemiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838786BIST