***CEMAS* *RYSAS* *GSDHO* *AKFEN* *ALBRK* *ALFAS* *ITTFH* *MRSHL* *CRDFA* *AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu









***CEMAS******RYSAS******GSDHO******AKFEN******ALBRK******ALFAS******ITTFH******MRSHL******CRDFA******AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [AKFGY, ALBRK, ALFAS, CRDFA, CEMAS, GSDHO, ITTFH, MRSHL, RYSAS, AKFEN]İlgili Fonlar []TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080559BIST