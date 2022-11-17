***CEMAS* *RYSAS* *GSDHO* *AKFEN* *ALBRK* *ALFAS* *ITTFH* *MRSHL* *CRDFA* *AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.11.2022 09:22
***CEMAS******RYSAS******GSDHO******AKFEN******ALBRK******ALFAS******ITTFH******MRSHL******CRDFA******AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFGY, ALBRK, ALFAS, CRDFA, CEMAS, GSDHO, ITTFH, MRSHL, RYSAS, AKFEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080559
BIST
18:104.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
0
En Düşük
0
18:1018,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:1019,3557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
18:101.056,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,16
|Açılış
|: 1.056,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ZRGYO
|4,61
|97.070.559
|% 0,00
|
|KLRHO
|28,00
|123.719.844
|% 0,00
|
|USAK
|3,82
|59.016.759
|% 0,00
|
|VESTL
|41,44
|499.283.532
|% 0,00
|
|VKFYO
|7,26
|13.771.972
|% 0,00
|
|ZRGYO
|4,61
|97.070.559
|% 0,00
|
|KLRHO
|28,00
|123.719.844
|% 0,00
|
|USAK
|3,82
|59.016.759
|% 0,00
|
|VESTL
|41,44
|499.283.532
|% 0,00
|
|VKFYO
|7,26
|13.771.972
|% 0,00
|
|THYAO
|104,60
|10.584.460.184
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.148.424
|% 0,00
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% 0,00
|
|TSKB
|3,35
|1.830.305.659
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6093
|18,6191
|% 0,16
|
|Euro
|19,3370
|19,3557
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,0973
|22,2081
|% 0,05
|
|Frank
|19,6197
|19,7378
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9374
|4,9622
|% 0,16
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-6,05
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.010
|7.138
|-24,00
|
|Yarım
|3.404
|3.490
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.702
|1.744
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,32
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,70
|12,72
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,04
|92,04
|-0,82
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO