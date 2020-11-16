***CEMAS* *SANFM* *CASA* *KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
16.11.2020 09:29
***CEMAS******SANFM******CASA******KLGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [CASA, CEMAS, KLGYO, SANFM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888576
BIST
13:461.303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 11,74
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
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1.310
En Düşük
1.298
13:467,7486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
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|Açılış
|: 7,7400
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|Önceki Kapanış
|: 7,7150
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En Düşük
7,6062
13:469,1790
En Yüksek
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|: 1,01%
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|Önceki Kapanış
|: 466,33
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471,25
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler13:46
|DAGI
|8,80
|109.348.031
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.613.787
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.025.492
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|231.540.855
|% 9,99
|
|KLMSN
|15,85
|16.947.105
|% 9,99
|
|UZERB
|29,20
|276.991
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|745.550
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|356.907
|% -9,96
|
|EUYO
|6,99
|768.138
|% -9,92
|
|OZRDN
|8,91
|2.517.610
|% -9,91
|
|GARAN
|9,06
|1.804.899.268
|% 2,26
|
|KRDMD
|4,40
|989.566.366
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,93
|628.846.483
|% 1,03
|
|AKBNK
|6,39
|522.936.168
|% 1,27
|
|SISE
|6,85
|509.024.645
|% 0,59
|
|KRDMD
|4,40
|989.566.366
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,93
|628.846.483
|% 1,03
|
|GARAN
|9,06
|1.804.899.268
|% 2,26
|
|USAK
|2,60
|357.341.876
|% 6,12
|
|EKGYO
|1,90
|228.493.763
|% 0,00
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7405
|7,7486
|% 0,89
|
|Euro
|9,1711
|9,1790
|% 1,01
|
|Sterlin
|10,1386
|10,1895
|% 0,35
|
|Frank
|8,4301
|8,4809
|% 0,61
|
|Riyal
|2,0514
|2,0617
|% 0,47
|
|13:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|3,41
|
|Altın Gr.
|470
|470
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|8,00
|
|Tam
|3.111
|3.189
|14,49
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|7,01
|
|Çeyrek
|754
|771
|3,51
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|43,51
|43,51
|0,73
|