***CEMAS* *SILVR* *EUHOL* *MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.07.2020 18:29
***CEMAS******SILVR******EUHOL******MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [CEMAS, EUHOL, MAKTK, SILVR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CEMAS.E, EUHOL.E, MAKTK.E ve SILVR.E paylarında 23/07/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/08/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861241
BIST
18:05118.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,91
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
18:056,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0309
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8542
En Düşük
6,8162
18:057,9381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0738
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9489
En Düşük
7,8064
18:05409,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 5,46
|Açılış
|: 409,27
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.827,50
|84.958.014
|% 10,00
|
|ADEL
|18,48
|44.271.201
|% 10,00
|
|CEMTS
|11,00
|197.691.382
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,27
|55.643.458
|% 10,00
|
|BFREN
|733,80
|56.982.275
|% 10,00
|
|KUTPO
|41,44
|190.487.415
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|57.803.175
|% -9,94
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|MEGAP
|4,37
|3.501.356
|% -9,90
|
|YAPRK
|14,72
|25.033.345
|% -9,64
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|ASELS
|33,74
|2.155.805.851
|% 4,33
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|GARAN
|7,96
|954.414.262
|% 0,25
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,39
|4.898.685.667
|% 5,75
|
|KRDMD
|3,12
|1.042.260.615
|% 2,63
|
|IHLGM
|1,73
|293.300.220
|% -1,14
|
|CEMAS
|1,70
|271.596.386
|% -2,30
|
|AFYON
|4,62
|728.539.323
|% -0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6927
|8,7363
|% 0,41
|
|Frank
|7,3419
|7,3862
|% 0,89
|
|Riyal
|1,8210
|1,8301
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|17,06
|
|Altın Gr.
|408
|409
|4,76
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.674
|27,90
|
|Tam
|2.732
|2.744
|28,60
|
|Yarım
|1.326
|1.342
|14,00
|
|Çeyrek
|665
|672
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,28
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|4,88
|4,89
|0,22
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|-0,44
|
Seans Raporu
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17:59VKFYO
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17:57NETAS
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17:56YAPRK
Yüzde -8.35 oranında düşüşle 14.93 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 504, 796 adet işlem
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17:55CMENT
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