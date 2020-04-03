***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 11:20
***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834525
BIST
11:1189.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 91,22
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
11:116,7114
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,0969
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
11:117,2543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0444
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
11:11347,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 4,56
|Açılış
|: 347,98
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
348,52
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.143.143
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|260.179
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.511.978
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,46
|1.103.610
|% -8,89
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|TSPOR
|2,83
|80.176.201
|% -8,41
|
|PETKM
|3,44
|215.465.273
|% -0,58
|
|TUPRS
|85,65
|214.114.378
|% 3,63
|
|ASELS
|23,42
|201.502.191
|% 1,21
|
|GARAN
|7,55
|147.240.125
|% -0,66
|
|ARCLK
|14,14
|138.344.525
|% 5,92
|
|PETKM
|3,44
|215.465.273
|% -0,58
|
|KARSN
|1,32
|54.581.716
|% 1,54
|
|GSRAY
|2,02
|80.437.785
|% -8,18
|
|IHLGM
|0,97
|36.059.381
|% -3,00
|
|YKBNK
|1,84
|59.590.212
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2433
|8,2846
|% 0,83
|
|Frank
|6,8290
|6,8701
|% 0,94
|
|Riyal
|1,7753
|1,7842
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.617
|1.618
|3,68
|
|Altın Gr.
|348
|348
|4,62
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,44
|14,48
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|31,38
|31,38
|1,44
|