***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.08.2020 15:57
***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEMTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871584
BIST
15:491.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -9,85
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.097
15:497,3454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0117
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
15:498,7270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0259
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
15:49461,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 5,91
|Açılış
|: 461,79
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,50
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler15:47
|GYHOL
|26,62
|70.043.998
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.520.158
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.295.043
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|21.225.729
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|UFUK
|7,00
|103.753
|% -5,41
|
|YKGYO
|3,86
|77.260.626
|% -5,16
|
|KRDMD
|3,01
|893.997.069
|% 2,38
|
|PETKM
|4,03
|838.800.836
|% -1,47
|
|GARAN
|6,91
|763.600.274
|% -1,14
|
|ZOREN
|2,80
|672.448.554
|% 4,09
|
|TSPOR
|5,09
|588.760.796
|% 4,73
|
|KRDMD
|3,01
|893.997.069
|% 2,38
|
|ZOREN
|2,80
|672.448.554
|% 4,09
|
|PETKM
|4,03
|838.800.836
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,84
|253.409.881
|% -1,60
|
|AKENR
|1,96
|251.117.704
|% 0,51
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3425
|7,3452
|% -0,16
|
|Euro
|8,7291
|8,7395
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7127
|9,7614
|% 0,43
|
|Frank
|8,0760
|8,1247
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9477
|1,9574
|% -0,30
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|27,90
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,38
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.113
|40,00
|
|Tam
|3.047
|3.125
|32,04
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|15,50
|
|Çeyrek
|739
|756
|7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,49
|27,52
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,10
|
|B. Petrol
|45,53
|45,53
|-0,07
|