***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 14:51
***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEMTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929117
BIST
14:371.394
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -14,58
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.389
14:378,0855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0277
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
14:379,7355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0630
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
14:37463,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,62
|Açılış
|: 463,00
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
459,49
BIST En Aktif Hisseler14:35
|FENER
|31,90
|23.637.039
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|58.625.539
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.566.121
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|IDEAS
|75,30
|1.808.622
|% 9,93
|
|PEKGY
|1,62
|139.358.407
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|16.691.381
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|71.590.838
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|SONME
|35,74
|2.269.719
|% -9,97
|
|EREGL
|18,45
|1.125.086.901
|% 0,60
|
|PETKM
|6,58
|891.696.945
|% 3,95
|
|GARAN
|7,12
|794.303.856
|% -2,20
|
|QUAGR
|27,64
|676.172.332
|% -5,08
|
|KRDMD
|7,28
|454.696.583
|% -2,15
|
|EKGYO
|1,88
|267.705.995
|% -0,53
|
|PETKM
|6,58
|891.696.945
|% 3,95
|
|GARAN
|7,12
|794.303.856
|% -2,20
|
|PEKGY
|1,62
|139.358.407
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,11
|172.999.094
|% -2,31
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0798
|8,0838
|% 0,32
|
|Euro
|9,7299
|9,7371
|% 0,67
|
|Sterlin
|11,2088
|11,2650
|% 0,78
|
|Frank
|8,8083
|8,8613
|% 0,97
|
|Riyal
|2,1486
|2,1594
|% 0,31
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|3,44
|
|Altın Gr.
|463
|463
|2,95
|
|Cumhuriyet
|3.066
|3.112
|1,00
|
|Tam
|3.048
|3.127
|6,28
|
|Yarım
|1.473
|1.513
|3,03
|
|Çeyrek
|739
|756
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,06
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,77
|0,04
|
|B. Petrol
|66,57
|66,57
|-0,20
|
Seans Raporu
14:35
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