***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2021 14:25
***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970206
BIST
14:411.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,20
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.421
14:419,0657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0306
|Açılış
|: 9,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0664
En Düşük
9,0017
14:4110,4895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0583
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5023
En Düşük
10,4123
14:41516,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 5,05
|Açılış
|: 516,44
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
516,53
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler14:41
|LUKSK
|49,50
|9.526.447
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.032.028.472
|% 9,97
|
|KTSKR
|33,60
|25.544.657
|% 8,95
|
|TTRAK
|169,20
|75.417.660
|% 7,36
|
|AGESA
|22,16
|14.490.513
|% 6,85
|
|PRKAB
|19,17
|6.701.257
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,11
|54.147.152
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|DOBUR
|34,78
|2.904.878
|% -8,33
|
|ALBRK
|1,67
|88.875.574
|% -6,70
|
|FROTO
|177,60
|1.032.028.472
|% 9,97
|
|THYAO
|14,34
|975.582.016
|% 2,43
|
|GARAN
|9,50
|579.164.272
|% 0,00
|
|ASELS
|16,46
|520.584.549
|% 0,73
|
|KRDMD
|6,84
|450.809.459
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,85
|364.855.808
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,43
|223.652.998
|% 0,00
|
|PETKM
|6,18
|448.793.798
|% 0,32
|
|THYAO
|14,34
|975.582.016
|% 2,43
|
|KARSN
|3,67
|246.132.324
|% 2,80
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0617
|9,0657
|% 0,34
|
|Euro
|10,4840
|10,4895
|% 0,56
|
|Sterlin
|12,3002
|12,3619
|% 0,49
|
|Frank
|9,7259
|9,7845
|% 0,60
|
|Riyal
|2,4076
|2,4197
|% 0,24
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|12,79
|
|Altın Gr.
|516
|516
|4,74
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.468
|21,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|23,90
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|11,56
|
|Çeyrek
|825
|843
|5,78
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,10
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|-0,73
|