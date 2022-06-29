***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 17:55
***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040124
BIST
17:402.417
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -73,55
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.417
17:4016,6333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0489
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:4017,4369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1163
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
17:40972,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,42
|Açılış
|: 972,69
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler17:38
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.791.171
|% 9,98
|
|RTALB
|6,79
|72.087.245
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|447.405.727
|% 9,86
|
|ORCAY
|18,29
|93.286.354
|% 9,59
|
|LIDFA
|12,60
|76.219.477
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.910.533
|% -9,99
|
|SELVA
|7,43
|106.497.051
|% -9,94
|
|YEOTK
|58,80
|81.879.369
|% -9,40
|
|SEKUR
|13,95
|45.114.826
|% -8,04
|
|THYAO
|47,04
|4.408.513.741
|% -2,08
|
|SISE
|21,00
|1.720.077.198
|% -1,96
|
|EREGL
|26,94
|1.465.729.206
|% -2,25
|
|ASELS
|22,76
|1.263.059.187
|% -1,90
|
|AKBNK
|8,14
|1.070.359.838
|% -2,05
|
|EKGYO
|2,56
|528.237.973
|% -2,29
|
|ODAS
|2,94
|551.318.031
|% -3,61
|
|YKBNK
|4,35
|810.974.627
|% -2,68
|
|TSKB
|2,04
|325.026.725
|% -1,45
|
|AKBNK
|8,14
|1.070.359.838
|% -2,05
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6237
|16,6332
|% -0,29
|
|Euro
|17,4247
|17,4428
|% -0,63
|
|Sterlin
|20,0829
|20,1837
|% -0,89
|
|Frank
|17,3822
|17,4869
|% 0,19
|
|Riyal
|4,4197
|4,4419
|% -0,26
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,72
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.500
|6.595
|-42,00
|
|Yarım
|3.181
|3.225
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.612
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,76
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|-0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,06
|
Seans Raporu
17:38
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17:48EGEEN
Yüzde -7.31 oranında düşüşle 2, 317.70 lira fiyatla işlem gören hissede 123, 222 adet işlem
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Yüzde -9.93 oranında düşüşle 12.61 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 822, 162 adet işlem
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17:46XU050
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