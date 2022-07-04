***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.07.2022 17:44
***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041266
BIST
17:552.410
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -33,65
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.409
17:5516,8281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0736
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
17:5517,5803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1014
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
17:55979,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,08
|Açılış
|: 979,13
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler17:55
|OYAYO
|9,51
|10.329.631
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|39.906.675
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.717.249
|% 9,82
|
|BERA
|15,34
|463.580.068
|% 9,65
|
|CMENT
|26,76
|126.585
|% 7,64
|
|LIDFA
|10,04
|42.448.568
|% -9,96
|
|CANTE
|39,76
|83.681.199
|% -9,96
|
|MZHLD
|86,00
|20.953.471
|% -7,58
|
|MAKIM
|15,00
|214.738.873
|% -7,29
|
|YONGA
|22,22
|102.666
|% -6,09
|
|THYAO
|47,90
|2.764.318.340
|% -2,84
|
|KOZAL
|195,40
|1.824.716.927
|% 4,49
|
|SISE
|21,24
|1.698.376.834
|% -0,47
|
|EREGL
|26,06
|1.229.604.410
|% -3,70
|
|KOZAA
|28,32
|1.076.130.132
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,82
|896.059.498
|% 0,36
|
|ODAS
|2,75
|426.214.109
|% -4,84
|
|YKBNK
|4,26
|500.386.548
|% -3,40
|
|TSKB
|1,97
|183.243.258
|% -3,90
|
|KRDMD
|10,76
|880.255.926
|% -4,69
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8254
|16,8281
|% 0,44
|
|Euro
|17,5594
|17,5803
|% 0,58
|
|Sterlin
|20,3501
|20,4522
|% 0,71
|
|Frank
|17,4543
|17,5595
|% 0,37
|
|Riyal
|4,4706
|4,4930
|% 0,43
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-1,73
|
|Altın Gr.
|979
|980
|3,63
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.541
|6.631
|41,00
|
|Yarım
|3.202
|3.242
|20,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.621
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,95
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,08
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,06
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
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17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
-
17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
-
17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem