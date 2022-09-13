***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 13:07
***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062580
BIST
14:103.664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 14,91
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
14:1018,2501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0350
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2501
En Düşük
18,2119
14:1018,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1456
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5943
En Düşük
18,4317
14:101.014,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,60
|Açılış
|: 1.014,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.014,54
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler14:10
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|146.615.444
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|2.311.776
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|VAKBN
|15,66
|190.464.499
|% 9,97
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|46.709.022
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,97
|865.998
|% -9,73
|
|AKBNK
|18,45
|9.606.903.568
|% 5,37
|
|YKBNK
|9,58
|8.413.358.105
|% -1,14
|
|ISCTR
|11,97
|7.369.530.733
|% -4,62
|
|THYAO
|76,05
|7.286.710.230
|% 1,47
|
|ASELS
|33,20
|5.160.215.022
|% 2,98
|
|YKBNK
|9,58
|8.413.358.105
|% -1,14
|
|EKGYO
|5,34
|3.323.964.264
|% -0,19
|
|ISCTR
|11,97
|7.369.530.733
|% -4,62
|
|AKBNK
|18,45
|9.606.903.568
|% 5,37
|
|KRDMD
|16,29
|4.407.106.753
|% 6,40
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2358
|18,2501
|% 0,19
|
|Euro
|18,5846
|18,5943
|% 0,79
|
|Sterlin
|21,3250
|21,4320
|% 0,43
|
|Frank
|19,1491
|19,2644
|% 0,60
|
|Riyal
|4,8409
|4,8651
|% 0,09
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|5,00
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|2,91
|
|Cumhuriyet
|6.788
|6.891
|19,00
|
|Tam
|6.827
|6.873
|17,00
|
|Yarım
|3.326
|3.360
|10,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.680
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|95,16
|95,16
|1,16
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TCELL, TKFEN
-
14:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, KRDMD
-
14:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 28 artarak (% 0.19 ) 3, 276
-
14:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, RODRG, ROYAL, ULUFA, VAKBN, VAKFN, NTHOL, OYYAT, COSMO
-
14:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ASUZU, ATSYH, BRMEN, UTPYA, KLNMA