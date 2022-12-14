***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2022 15:31
***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087118
BIST
16:475.204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -51,75
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
16:4718,6398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
16:4719,8540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0386
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
16:471.083,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,42
|Açılış
|: 1.083,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler16:47
|PLTUR
|10,01
|470.730
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|489.780.150
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|288.750.484
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.518.734
|% 10,00
|
|ISKUR
|825.000,00
|1.650.000
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.580.729
|% -20,69
|
|YESIL
|4,46
|35.776.758
|% -7,28
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|KSTUR
|330,10
|785.968
|% -6,78
|
|DGNMO
|9,19
|94.447.880
|% -6,42
|
|KRDMD
|18,89
|14.305.178.747
|% 0,37
|
|ASELS
|57,95
|7.583.080.333
|% -2,36
|
|THYAO
|142,00
|7.162.376.305
|% -1,39
|
|AKBNK
|17,91
|5.572.857.155
|% 2,58
|
|VAKBN
|11,22
|5.383.144.548
|% 6,35
|
|KRDMD
|18,89
|14.305.178.747
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,18
|4.822.737.764
|% 3,41
|
|SKBNK
|2,81
|1.648.935.856
|% 1,81
|
|VAKBN
|11,22
|5.383.144.548
|% 6,35
|
|YKBNK
|11,70
|4.721.536.006
|% 1,30
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6325
|18,6398
|% -0,02
|
|Euro
|19,8420
|19,8540
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,9996
|23,1150
|% 0,11
|
|Frank
|20,0261
|20,1467
|% 0,22
|
|Riyal
|4,9437
|4,9685
|% -0,00
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-1,57
|
|Altın Gr.
|1.083
|1.084
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|7.246
|7.355
|-10,00
|
|Tam
|7.278
|7.326
|-18,00
|
|Yarım
|3.525
|3.581
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.768
|1.790
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,76
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|0,63
|