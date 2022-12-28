***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2022 14:48
***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090617
BIST
15:025.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -51,84
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
15:0218,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0497
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
15:0220,0500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0700
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0505
En Düşük
20,0100
15:021.085,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,17
|Açılış
|: 1.085,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler15:02
|COSMO
|115,60
|8.882.588
|% 9,99
|
|VKING
|27,30
|1.673.861
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.113.508
|% 9,97
|
|UZERB
|168,00
|9.076.906
|% 9,73
|
|BRKVY
|36,62
|514.342.966
|% 9,71
|
|PLTUR
|17,36
|17.458.657
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.376.303
|% -9,89
|
|IMASM
|219,60
|121.392.251
|% -9,63
|
|CMBTN
|559,50
|43.825.654
|% -8,89
|
|KOZAL
|604,30
|4.363.160.693
|% -8,84
|
|KOZAL
|604,30
|4.363.160.693
|% -8,84
|
|THYAO
|140,10
|4.012.913.062
|% -2,10
|
|ENKAI
|32,16
|3.849.514.614
|% 5,24
|
|KRDMD
|18,11
|3.172.989.025
|% 1,97
|
|ASELS
|58,10
|3.025.058.446
|% 0,26
|
|EKGYO
|8,19
|1.678.027.849
|% -1,44
|
|KRDMD
|18,11
|3.172.989.025
|% 1,97
|
|YKBNK
|11,74
|1.781.141.161
|% -0,59
|
|ISCTR
|12,86
|1.791.164.242
|% -1,00
|
|SKBNK
|3,01
|409.246.720
|% -2,27
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7138
|18,7206
|% 0,27
|
|Euro
|20,0400
|20,0500
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,5337
|22,6467
|% 0,65
|
|Frank
|20,0942
|20,2153
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9640
|4,9889
|% 0,24
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,47
|
|Altın Gr.
|1.085
|1.085
|-2,85
|
|Cumhuriyet
|7.293
|7.404
|4,00
|
|Tam
|7.332
|7.384
|-15,00
|
|Yarım
|3.551
|3.616
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.781
|1.807
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,18
|