***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 11:38
***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEMTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114138
BIST
11:335.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 72,54
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.996
11:3318,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
11:3320,4500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0900
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,4600
En Düşük
20,4100
11:331.116,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.116,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler11:31
|OYAKC
|30,14
|191.720.381
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|15.563.559
|% 10,00
|
|CMBTN
|613,00
|3.920.135
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|5.323.908
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|23.782.258
|% 9,98
|
|RAYSG
|14,16
|2.038.729
|% -9,92
|
|AGESA
|26,50
|33.660.850
|% -9,68
|
|MACKO
|60,10
|265.221.923
|% -8,80
|
|AKGRT
|2,71
|90.979.179
|% -8,45
|
|SKTAS
|3,51
|11.375.007
|% -8,12
|
|THYAO
|143,70
|3.540.611.589
|% 2,72
|
|EREGL
|42,64
|2.721.333.556
|% 3,19
|
|SISE
|44,46
|1.646.569.608
|% 4,12
|
|TUPRS
|624,20
|1.628.065.557
|% 8,58
|
|KRDMD
|18,92
|1.526.974.229
|% 8,18
|
|EKGYO
|7,32
|629.510.704
|% 1,67
|
|KRDMD
|18,92
|1.526.974.229
|% 8,18
|
|AKBNK
|16,56
|1.327.193.952
|% 2,41
|
|YKBNK
|9,22
|674.429.893
|% 3,13
|
|EREGL
|42,64
|2.721.333.556
|% 3,19
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8502
|18,8542
|% 0,03
|
|Euro
|20,2035
|20,2145
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,6737
|22,7874
|% 0,29
|
|Frank
|20,3685
|20,4913
|% 0,25
|
|Riyal
|5,0126
|5,0377
|% 0,07
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|2,35
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|3,23
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.598
|7.658
|23,00
|
|Yarım
|3.712
|3.747
|11,00
|
|Çeyrek
|1.856
|1.874
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,17
|13,19
|0,06
|
|B. Petrol
|86,05
|86,05
|0,67
|
Seans Raporu
11:31
daha fazla
-
11:46ZPBDL
Yüzde 7.04 oranında artışla 93.62 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 852 adet işlem
-
11:45KRDMB
Yüzde 8.38 oranında artışla 17.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 753, 734 adet işlem
-
11:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 129, 55 artarak (% 2.36 ) 5, 611
-
11:44
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ZTM15, RAYSG
-
11:44XU100
Endeks 5, 029 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 58 üstünde . İşlem hacmi 34, 420.00 milyon TL de