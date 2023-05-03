***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.05.2023 11:56
***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146184
BIST
13:574.386
En Yüksek
|Değişim
|: -2,66%
|| -119,91
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
13:5719,4749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0125
|Açılış
|: 20,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
13:5721,5324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1238
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
13:571.262,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.262,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler13:57
|INTEM
|77,00
|10.031.052
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|56.241.238
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|22.046.492
|% 9,95
|
|OYLUM
|3,80
|80.071.415
|% 6,74
|
|ISMEN
|44,46
|90.651.490
|% 6,62
|
|CVKMD
|153,90
|619.751.187
|% -10,00
|
|PAMEL
|180,00
|13.030.683
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|17.577.930
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|43.726.967
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|26.707.269
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,70
|4.371.513.460
|% -1,58
|
|THYAO
|125,20
|2.149.209.556
|% -0,87
|
|EREGL
|31,20
|1.396.260.532
|% -3,23
|
|KOZAL
|16,22
|1.360.362.199
|% -8,93
|
|TUPRS
|65,45
|1.181.916.559
|% 0,15
|
|KOZAL
|16,22
|1.360.362.199
|% -8,93
|
|EKGYO
|5,47
|452.002.016
|% -4,87
|
|YKBNK
|9,18
|542.608.461
|% -1,82
|
|EUPWR
|77,70
|4.371.513.460
|% -1,58
|
|ISCTR
|10,55
|480.347.540
|% -1,49
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4709
|19,4749
|% 0,06
|
|Euro
|21,5169
|21,5324
|% 0,58
|
|Sterlin
|24,2807
|24,4024
|% 0,37
|
|Frank
|21,8185
|21,9500
|% 0,56
|
|Riyal
|5,1760
|5,2020
|% 0,05
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,60
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|0,60
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.442
|4.545
|-66,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.279
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-2,15
|