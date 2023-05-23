***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2023 10:04
***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEMTS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152979
BIST
12:264.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 7,22
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.494
En Düşük
4.442
12:2619,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0284
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
12:2621,4567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 22,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3907
12:261.250,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -5,39
|Açılış
|: 1.250,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler12:24
|RODRG
|44,46
|14.926.621
|% 10,00
|
|TATGD
|26,54
|41.957.251
|% 9,94
|
|ULUSE
|112,80
|12.018.636
|% 9,94
|
|CANTE
|21,28
|191.481.062
|% 9,92
|
|DOGUB
|22,90
|23.392.798
|% 8,84
|
|SAMAT
|26,06
|6.380.348
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|388.838
|% -9,94
|
|EUPWR
|80,80
|1.702.931.701
|% -6,26
|
|ISBIR
|67,60
|20.280
|% -5,92
|
|ATSYH
|77,10
|224.207
|% -5,40
|
|ASTOR
|52,15
|2.275.471.091
|% 2,96
|
|SASA
|49,02
|1.708.679.464
|% 6,46
|
|EUPWR
|80,80
|1.702.931.701
|% -6,26
|
|THYAO
|134,50
|1.432.093.845
|% -0,74
|
|ISCTR
|10,50
|959.750.319
|% 2,14
|
|ISCTR
|10,50
|959.750.319
|% 2,14
|
|EKGYO
|6,27
|513.662.776
|% -2,94
|
|YKBNK
|8,85
|486.780.745
|% 1,61
|
|ASTOR
|52,15
|2.275.471.091
|% 2,96
|
|AKBNK
|14,56
|652.366.659
|% 0,83
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8503
|19,8564
|% 0,16
|
|Euro
|21,4236
|21,4457
|% -0,03
|
|Sterlin
|24,5269
|24,6499
|% -0,16
|
|Frank
|21,9651
|22,0974
|% -0,07
|
|Riyal
|5,2776
|5,3040
|% 0,19
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-12,52
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|9.128
|9.266
|-19,00
|
|Tam
|9.096
|9.333
|4,19
|
|Yarım
|4.491
|4.643
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.238
|2.301
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,83
|-0,23
|
|B. Petrol
|75,94
|75,94
|-0,05
|