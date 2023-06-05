***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.06.2023 10:23
***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CEMTS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155953
BIST
14:155.303
En Düşük
|Değişim
|: 3,68%
|| 188,35
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.305
14:1521,2141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,2574
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
14:1522,8020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,3448
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
14:151.324,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 11,44
|Açılış
|: 1.324,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler14:13
|SASA
|63,80
|2.960.104.671
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|67.126.864
|% 10,00
|
|BRSAN
|229,00
|393.742.071
|% 9,99
|
|GEREL
|22,90
|93.074.172
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.567.992
|% 9,99
|
|IMASM
|24,22
|366.220.451
|% -9,96
|
|ISSEN
|18,35
|25.945.762
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|2.045.561
|% -6,15
|
|PEKGY
|7,18
|50.904.944
|% -5,28
|
|GMTAS
|12,39
|45.563.920
|% -4,18
|
|THYAO
|158,10
|6.521.230.984
|% 5,33
|
|AKBNK
|17,96
|3.049.820.954
|% 2,34
|
|SASA
|63,80
|2.960.104.671
|% 10,00
|
|KCHOL
|89,90
|2.728.717.575
|% 5,39
|
|YKBNK
|11,81
|2.357.186.727
|% 2,25
|
|YKBNK
|11,81
|2.357.186.727
|% 2,25
|
|AKBNK
|17,96
|3.049.820.954
|% 2,34
|
|EKGYO
|7,38
|1.082.586.036
|% 1,10
|
|ISCTR
|12,45
|1.670.275.829
|% 1,55
|
|SKBNK
|2,49
|191.489.868
|% 0,40
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2096
|21,2139
|% 1,23
|
|Euro
|22,7667
|22,8147
|% 1,59
|
|Sterlin
|26,2042
|26,3356
|% 0,77
|
|Frank
|23,2015
|23,3413
|% 1,01
|
|Riyal
|5,6428
|5,6711
|% 1,30
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-7,92
|
|Altın Gr.
|1.325
|1.325
|12,23
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.095
|-1,00
|
|Tam
|8.900
|9.132
|-11,41
|
|Yarım
|4.371
|4.467
|-99,00
|
|Çeyrek
|2.192
|2.240
|-50,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,46
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|16,01
|16,03
|0,09
|
|B. Petrol
|77,52
|77,52
|1,39
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 171, 84 artarak (% 3.74 ) 4, 767
-
14:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, GEREL, SNICA, EKIZ, EMNIS, SASA, OSMEN, EUKYO
-
14:28
EKIZ, EPLAS, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:28
RODRG, OZKGY, OZKGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:28
Bu seansda işlem gören 231 hisse senedinden 189 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 32 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem