***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.09.2023 10:54
***CEMTS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CEMTS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191606
BIST
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14:498.154
En Düşük
|Değişim
|: 0,16%
|| 12,71
|Açılış
|: 8.161
|
|Önceki Kapanış
|: 8.141
|
8.090
En Yüksek
8.190
14:4926,8053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0466
|Açılış
|: 26,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7550
|
26,8078
En Düşük
26,7081
14:4928,7669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0839
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
28,9347
En Düşük
28,7444
14:491.663,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -5,14
|Açılış
|: 1.663,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,39
|
1.670,20
En Düşük
1.658,83
BIST En Aktif Hisseler14:47
|GLBMD
|31,46
|35.247.257
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.658,00
|41.470.116
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,80
|64.732.544
|% 10,00
|
|ALCAR
|822,80
|61.514.087
|% 10,00
|
|ISBTR
|93.006,90
|1.116.083
|% 10,00
|
|BRSAN
|807,90
|1.384.452.229
|% -9,99
|
|KTLEV
|36,68
|1.740.962.025
|% -9,97
|
|TDGYO
|9,41
|50.393.168
|% -9,95
|
|KENT
|417,00
|5.299.042
|% -9,15
|
|ATSYH
|46,70
|1.699.803
|% -8,07
|
|ISCTR
|23,48
|6.167.167.539
|% 5,01
|
|YKBNK
|16,95
|5.170.491.889
|% 1,44
|
|KOZAL
|31,16
|4.984.261.603
|% 1,43
|
|EUPWR
|242,10
|4.012.790.308
|% 0,58
|
|THYAO
|250,80
|3.829.742.757
|% -0,75
|
|YKBNK
|16,95
|5.170.491.889
|% 1,44
|
|ISCTR
|23,48
|6.167.167.539
|% 5,01
|
|EKGYO
|8,88
|2.107.194.041
|% 0,91
|
|KOZAL
|31,16
|4.984.261.603
|% 1,43
|
|ZOREN
|4,78
|605.932.346
|% -1,44
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7884
|26,7947
|% 0,13
|
|Euro
|28,7666
|28,7738
|% -0,27
|
|Sterlin
|33,5269
|33,6950
|% -0,52
|
|Frank
|30,0175
|30,1983
|% -0,43
|
|Riyal
|7,1205
|7,1562
|% 0,05
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-7,92
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-5,09
|
|Cumhuriyet
|11.260
|11.430
|-4,00
|
|Tam
|11.026
|11.122
|-22,00
|
|Yarım
|5.530
|5.579
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.787
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,54
|23,57
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|20,25
|20,27
|-0,40
|
|B. Petrol
|88,50
|88,50
|-0,52
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:02AKSGY
Yüzde 5.20 oranında artışla 9.31 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 628, 488 adet işlem
-
15:01MERIT
Yüzde 6.44 oranında artışla 68.55 lira fiyatla işlem gören hissede 850, 553 adet işlem
-
15:00ANGEN
Yüzde 5.18 oranında artışla 19.08 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 386, 285 adet işlem
-
14:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 43 artarak (% 0.26 ) 8, 651
-
14:59XU100
Endeks 8, 155 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 92, 937.00 milyon TL de