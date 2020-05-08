***CEMTS* *BUCIM*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.05.2020 18:20
***CEMTS******BUCIM*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin hakim ortağı Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.nin 08.05.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.nin 30 Mart 2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul kararı ile 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu görev taksim kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, görevini Yönetim Kurulu Üyesi olarak sürdürmek üzere kendi isteğiyle Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılmıştır.
Boşalan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İsmail TARMAN seçilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843770
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|KUTPO
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|GLRYH
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|% -9,98
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|292.455.194
|% -9,90
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|221.140
|% -8,72
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|PAPIL
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|66.960.960
|% -8,39
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|CEOEM
|3,69
|46.988.732
|% -6,58
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|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
|
|GARAN
|7,86
|933.860.474
|% -2,00
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|HALKB
|5,44
|688.246.259
|% 4,82
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|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
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|KRDMD
|2,43
|1.105.259.305
|% -6,54
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|IHLGM
|1,10
|242.535.571
|% 3,77
|
|AFYON
|2,85
|629.896.616
|% 2,52
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|YKBNK
|2,10
|433.935.519
|% -1,41
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|ISFIN
|3,55
|668.061.930
|% 6,29
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,8007
|8,8448
|% 0,32
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|Frank
|7,2882
|7,3321
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8844
|1,8939
|% -0,27
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.714
|1.715
|-2,06
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|Altın Gr.
|390
|390
|-2,42
|
|Cumhuriyet
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|2.550
|-19,10
|
|Tam
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|2.616
|-19,60
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|Yarım
|1.252
|1.279
|-9,60
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|Çeyrek
|624
|640
|-4,80
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|Gümüş.Ons
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|15,52
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|Gümüş Gr.
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|3,54
|0,02
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