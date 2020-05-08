GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***CEMTS* *BUCIM*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.05.2020 18:20
GÜNCEL HABERLER



***CEMTS******BUCIM*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [BUCIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimizin hakim ortağı Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.nin 08.05.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulunda
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.nin 30 Mart 2020 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul kararı ile 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu görev taksim kararı ile Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI, görevini Yönetim Kurulu Üyesi olarak sürdürmek üzere kendi isteğiyle Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılmıştır.
Boşalan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İsmail TARMAN seçilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843770


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0597.845
Değişim :  -0,56% |  -553,61
Açılış :  98.903  
Önceki Kapanış :  98.399  
En Yüksek
99.514 En Düşük
97.672
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YONGA 19,03 226.819 % 10,00  
SODSN 29,04 139.566 % 10,00  
CMBTN 48,90 6.019.099 % 9,99  
KUTPO 15,97 6.162.903 % 9,99  
GLRYH 16,73 65.639.230 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8007 8,8448 % 0,32  
Frank 7,2882 7,3321 % 0,06  
Riyal 1,8844 1,8939 % -0,27  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.715 -2,06  
Altın Gr. 390 390 -2,42  
Cumhuriyet 2.492 2.550 -19,10  
Tam 2.565 2.616 -19,60  
Yarım 1.252 1.279 -9,60  
Çeyrek 624 640 -4,80  
Gümüş.Ons 15,49 15,52 0,16  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,02  
B. Petrol 30,12 30,12 0,66  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru