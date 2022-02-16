***CEMTS* *BUCIM*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEMTS******BUCIM*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BUCIM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 16 Şubat 2022 tarih ve 2022 / 14 no'lu toplantısındaSermayesinde % 1,686 oranında pay sahibi olduğumuz ana ortaklığımız Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin % 200 bedelli sermaye arttırımı kapsamında, Şirketimizin yeni pay alma haklarının tam olarak kullanılması ve Şirketimiz'in mevcut payına isabet eden 16.864.686 TL nin ödenmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002140BIST