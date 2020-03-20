***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.03.2020 17:02
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.03.2020
Tescil Tarihi
20.03.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 18.03.2020 tarihli genel kurul kararı, 20.03.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831069
BIST
16:5285.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 422,01
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.459
16:526,5490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
16:527,0230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
16:52313,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 3,61
|Açılış
|: 313,64
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|2.173.214
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.468.644
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|644.665
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|KLMSN
|10,23
|26.532.765
|% -8,74
|
|TSPOR
|2,02
|203.005.773
|% -7,76
|
|ISYAT
|2,84
|148.195.688
|% -4,70
|
|DOBUR
|2,83
|2.947.615
|% -4,07
|
|GARAN
|7,48
|780.882.496
|% -1,32
|
|THYAO
|7,98
|485.091.398
|% 0,50
|
|ASELS
|21,22
|383.417.805
|% 0,57
|
|ECILC
|3,32
|242.953.697
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,91
|212.152.701
|% 0,53
|
|YKBNK
|1,91
|212.152.701
|% 0,53
|
|GARAN
|7,48
|780.882.496
|% -1,32
|
|ODAS
|1,21
|123.953.599
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,02
|203.005.773
|% -7,76
|
|ECILC
|3,32
|242.953.697
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6783
|7,7168
|% 2,46
|
|Frank
|6,6241
|6,6640
|% 0,20
|
|Riyal
|1,7373
|1,7461
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|18,16
|
|Altın Gr.
|313
|313
|3,06
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,57
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,66
|0,11
|
|B. Petrol
|28,13
|28,13
|-0,34
|
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