***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.03.2020 15:14
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
18.03.2020
Tescil Tarihi
20.03.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
25.03.2020 tarih ve 10044 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi
Açıklamalar
2020 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 18.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı, 20.03.2020 tarihinde tescil edilerek 25.03.2020 tarih ve 10044 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832104
BIST
16:4989.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 338,48
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:496,4509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0287
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:496,9687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0387
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:49335,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,70
|Açılış
|: 335,29
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|16,50
|108.171.646
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.496.188
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|73.616.355
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.705
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.166.871
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.211.140
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.646
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|ASELS
|23,62
|1.216.282.389
|% 3,42
|
|THYAO
|8,79
|1.172.143.479
|% 6,03
|
|GARAN
|7,64
|1.097.688.266
|% 0,79
|
|AKBNK
|5,62
|355.431.679
|% -1,92
|
|YKBNK
|1,88
|348.647.035
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|348.647.035
|% -1,05
|
|GARAN
|7,64
|1.097.688.266
|% 0,79
|
|ODAS
|1,27
|180.547.301
|% 0,00
|
|THYAO
|8,79
|1.172.143.479
|% 6,03
|
|ISFIN
|2,95
|337.645.875
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5694
|7,6073
|% 0,64
|
|Frank
|6,5441
|6,5836
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7101
|1,7187
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.604
|1.610
|-13,80
|
|Altın Gr.
|334
|336
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,20
|14,25
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,01
|
|B. Petrol
|26,67
|26,67
|-0,48
|
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