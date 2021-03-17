***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.03.2021 21:23
***CEMTS*** ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimiz 2021 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere S.P.K. Seri X, N 22 tebliğ, üçüncü kısım, madde 6 gereği Yönetim Kurulumuzca Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu 0645033418600011 mersis numaralı Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. 17.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918917
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.575
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|: 416,90
|
424,59
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUHOL
|3,63
|21.159.213
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|36.627.457
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|160.127.778
|% 9,99
|
|LUKSK
|68,25
|21.586.853
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|549.765.722
|% 9,98
|
|DAGI
|2,87
|43.379.888
|% -9,46
|
|PAMEL
|28,20
|4.934.024
|% -7,54
|
|TACTR
|25,10
|656.123
|% -7,04
|
|ETILR
|5,60
|3.458.774
|% -6,98
|
|ACSEL
|23,30
|13.558.914
|% -6,73
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|GARAN
|8,75
|1.495.823.939
|% -1,24
|
|THYAO
|14,55
|1.311.067.829
|% -1,29
|
|SASA
|45,02
|1.039.385.676
|% 2,79
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|EKGYO
|2,18
|590.450.303
|% -3,11
|
|SISE
|7,94
|1.847.743.100
|% 1,66
|
|KARSN
|4,40
|974.981.600
|% 3,04
|
|GSRAY
|4,42
|842.169.629
|% 6,76
|
|YKBNK
|2,69
|515.641.650
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4925
|7,5106
|% 0,34
|
|Euro
|8,9797
|8,9986
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,4703
|10,5228
|% 0,95
|
|Frank
|8,1316
|8,1806
|% 0,83
|
|Riyal
|2,0031
|2,0132
|% 0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|17,21
|
|Altın Gr.
|422
|423
|5,63
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
|
|Çeyrek
|670
|686
|-1,55
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,41
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,13
|
|B. Petrol
|68,01
|68,01
|-0,38
|